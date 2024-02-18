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TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan: Fatih Tekke gibi olmaya çalışıyorum!

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Fırtına'nın ikinci golünü atan Enis Destan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 19:38
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan: Fatih Tekke gibi olmaya çalışıyorum!

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Fırtına'nın ikinci golünü atan Enis Destan karşılaşma sonrası konuştu.

Enis Destan: Öncelikle çok mutluyuz. Yükselen bir ivmemiz vardı. Bunu devam ettirdik ve 3 maçlık bir seriye çıkarttık. İlk yarıda 35 dakika çok oyuna hakim değildik. İkinci yarıda bunu organize ataklarla geliştirdik. Pozisyona girdik ve bunun karşılığında golleri bulduk. Mutluyuz, böyle devam etmek istiyoruz.'' dedi.

"FATİH TEKKE GİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

''Taraftarlarımız da benzetiyor Fatih Tekke hocamıza. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Onun görüntülerini, gollerini izliyorum. Bugün de ona benzer bir gol attığım için mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

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"Avrupa'da böyle şeyler yok ama Türkiye'de bu güzel. Galibiyeti kutluyoruz maçlardan sonra. O da bilmiyordu tabii ki normal olarak. Ona gösterdik diğer maçlar için. İnşallah diğer maçlarda da goller asistler sağlar." dedi.

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