Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? İşte Fırtına'nın kararı

Fırtına'da takıma büyük katkı veren Paul Onuachu şehre de çabuk alışmıştı. Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı tarafından davet alınca yokluğu çok hissedildi. Bordo-mavililer o yokken önemli puan kayıpları yaşadı. Şehre dönen ve bu haftadan itibaren yeniden formayı giyecek olan tecrübeli forvet oyuncusunun sözleşme durumu da masaya geldi. Trabzonspor 29 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına renklerine bağlamıştı. Kiralık olarak gelen Onuachu'nun satın alma opsiyonu yok. Trabzonspor ondan memnun, o da kariyerini bordo-mavili forma altında sürdürmeye sıcak bakıyor. Bu sebeple Karadeniz temsilcisi bir an önce Southampton ile masaya oturacak. Pazarlıklar resmen başlayacak.

YILDIZLAR GELDİ

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Nijeryalı Paul Onuachu, Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a uçan iki yıldız ardından da planlama dahilinde Trabzon'a ulaştılar. Takma katılacak olan ikili bugün yine kafileyle birlikte İstanbul'a hareket edecek.

9 GOL ATTI, 3 ASIST YAPTI

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla bu sezon 15 maça çıktı. Rakip ağları 9 defa sarsarken 3 de asist yaptı. 12 gole direkt etkisi oldu. 2.01 boyundaki yıldızın dönüşü, Avcı'nın da elini rahatlattı.