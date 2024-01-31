Galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran bordo-mavililer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

16 GÜNDE 11 PUAN

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta toplam 11 puan kaybetti. 16 gün içerisinde sadece 1 puan hanesine yazdırabilen bordo-mavililer, 37 puanda kaldı. Ama yine de üçüncü sıradaki yerini korudu.

EVDE KALESİ YIKILDI

Fırtına, ligde bu sezon iç sahada 11 maç oynadı. Evinde ilk 9 karşılaşmada kalesinde sadece 8 gol gören bordo-mavililer son 2 haftada ise 8 gol yedi. Galatasaray'dan 5, Kasımpaşa'dan 3 gol yiyerek son iki maçta bu sayıya ulaştı.

FARK 23'E YÜKSELDİ

Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 38 puan elde etmişti.

AVCI İLE İLK KEZ

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Yakın geçmişte daha önce Newton böyle bir süreç yaşamıştı. 2020-21'de İngiliz hoca, 5 ile 7. haftalar arasında 3 lig maçını kaybetmişti. 7. haftadan sonra da Newton gönderilmiş, yerine Abdullah Avcı getirilmişti.

GÖZLER ARTIK BEŞİKTAŞ'TA

3.'LÜK yarışında Beşiktaş ve Rize'nin kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'yı yenseydi Beşiktaş'la puan farkını 4'e çıkaracaktı. Fırtına, ligde önümüzdeki hafta Kartal ile Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

KARTAL'A HİÇ YENİLMEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 derbiyi de kaybetmedi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti