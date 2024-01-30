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Genç Poyraz siftah yaptı
Trabzonspor'un 19 yaşındaki forveti Poyraz Yıldırım, bordo-mavili formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 82'de Fountas'ın yerine oyuna giren genç oyuncu, 90+1'de durumu 3-2'ye getirdi. Fakat Poyraz'ın golü puan için yeterli olmadı. Daha önce ligde Antalya ve kupada Manisa FK maçlarında süre alan Poyraz, Trabzonspor formasıyla gol siftahını Kasımpaşa karşısında yapmış oldu. Genç yıldız adayının U19 Süper Ligi'nde 10 maçta 10 gol ve 1 asisti bulunuyor.
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