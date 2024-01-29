Haberler Trabzonspor Transfer çalışmaları hızlandı

Transfer çalışmaları hızlandı

Önce farklı Galatasaray yenilgisi, ardından Karadeniz derbisinde Rize mağlubiyeti Trabzonspor'da moralleri bozdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Transfer çalışmaları hızlandı

Önce farklı Galatasaray yenilgisi, ardından Karadeniz derbisinde Rize mağlubiyeti Trabzonspor'da moralleri bozdu. Kadro konusunda ciddi eksiklikler yaşayan bordo-mavililerde transfer çalışmaları hızlandı. Başkan Ertuğrul Doğan, "İhtiyaçların farkındayız. Gereken yapılacak" derken, öncelikli takviye yapılması planlanan bölgeler orta saha ve sağ bek... Bakasetas ve Abdülkadir sonrası merkeze iki ismin alınması planlanıyor. Çünkü Bardhi'ye de teklifler var ve ayrılma ihtimali yüksek. Fırtına, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarına transfer gerçekleştirecek.

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