Edin Visca Paşa’yı seviyor

109 Asistle lig rekorunu elinde bulunduran Edin Visca, bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. Boşnak sağ kanadın Kasımpaşa karşısındaki istatistikleri özellikle etkileyici. 33 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Kasımpaşa'ya karşı 9 gol atmış ve 7 asist yapmış durumda. Bu etkileyici istatistiklerin büyük bir bölümünü iç sahada kaydetmiş. Visca, bugün de Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

4 DAKİKADA 4 MAÇ KAÇIRDI

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Onuachu'nun forma giydiği Nijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup etti. 90. dakikada oyuna giren Onuachu'nun gelen turla geri dönüşü uzadı. Bu nedenle Beşiktaş derbisinde de görev yapamayacak. Nijerya'da sadece 4 dakika süre alabilen 29 yaşındaki forvetin yokluğu Trabzonspor adına büyük bir kayıp oldu.