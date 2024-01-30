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Papara Park boş kaldı
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak kötü günler geçiren Trabzonspor'u dünkü Kasımpaşa karşılaşmasına taraftarları da yalnız bıraktı. Papara Park'ın tribünlerinin büyük boşluklar göze çaptı. Takımı desteklemek için stada gelen az sayıdaki bordo mavili taraftar da 90 dakika boyunca tezahürat yaptı. Yönetim, stadın dolması için taraftarı davet etmişti.
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