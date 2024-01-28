TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Yukhym Konoplya hamlesi!

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan "Para geldikçe transferleri yapacağım" demişti. Fırtına bu sözün ardından atağa kalktı. Bordo-mavililerde devre arasında Jens Stryger Larsen, Malmö'ye transfer olmuştu. Yerine forma giyen Hüseyin Türkmen de aşil tendonunun kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı. Elde sadece Mehmetcan Aydın kaldı. Yönetim transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sağ bek mevkinde takviyeye ihtiyacı olan Trabzonspor önce St. Truiden'den Hashioka'ya kanca atmıştı. Şimdi de gündemine Shakhtar Donetsk'ten Yukhym Konoplya'yı aldı. 24 yaşındaki genç defans için çalışmalar başladı.

KISA SÜREDE BİTEBİLİR

Fırtına'nın kanca attığı Yukhym Konoplya için Shakhtar Donetsk kapıyı 3 milyon euro'dan açtı. Kontratı 2026 yılında sona erecek 24 yaşındaki sağ bek için Fırtına daha düşük bir bonservis bedelini kasadan çıkarmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan da A SPOR'a bağlandığı yayında "Konuştuğumuz oyuncular için kulüplerinin makul rakamlara gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fırtına rakam 1.7 milyon euro seviyelerine düşene kadar çalışmalarını sürdürecek. Ardından imzaları atmayı planlıyor.

1 ASİSTİ VAR

Yukhym Konoplya, Shakhtar Donetsk'te bu sezon 14 maça çıktı, 1 asist yaptı. Gol kaydedemedi. Kırmızı kart görmedi. 5 defa sarı kartla cezalandırıldı.

TAM BİR HIZ MOTORU

Fırtına'nın kanca attığı Yukhym Konoplya, hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, kısa pas ve hava toplarında da son derece başarılı. Oyun zekası yüksek olan Ukraynalı için Trabzonspor bir hayli istekli.