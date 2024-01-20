Ömür ve Bozok depremi

Trabzonspor'da yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi olağanüstü bir durum yaşandı. Manisa FK maçı sonrası "Sebebini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yok. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapacaktır" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafaları karıştırmıştı. Dün sabah erken saatlerde ise kulüpten bu iki isim için resmi duyuru yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca 2 oyuncuyla ilgili disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldı" denildi.

'KORUMAYA ALDIK' DEMİŞTİ

Disiplin yönetmenliği kapsamında iki oyuncu hakkında inceleme başladı. İlk etapta 'İdmanlara sakatlıkları nedeni ile mi katılmıyorlar?' sorusunun yanıtı aranacak. Avcı, Ömür için Ankaragücü maçı öncesi "Kasığında bir ağrı vardı. Koruma altına aldık", Samsunspor sınavı sonrası ise "Ömür'ün sakatlığı var, hafta içi düz koşulara başladı. Umarım yarın bizimle beraber olur" demişti. Ancak Ömür'ün 23 Aralık'ta oynanan Başakşehir maçı sonrası hiçbir idmana katılmadığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki orta saha son olarak 81. dakikada oyundan alındığı Başakşehir maçı sonrası yine taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

TRABZON'UN ÖZ EVLADI

A Takımla ilk maçına Ocak 2016 tarihinde 16 yaş 7 aylıkken Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir Ömür, yeteneğiyle herkesi mest etmişti. Süper tekniği ile UEFA'nın bile yıllar önce dikkatini çeken ve 2021-22'deki şampiyonluk sezonunda kariyer rekor kıran Ömür, 'Turkish Messi' olarak adlandırılmıştı. Gösterdiği performansla takımının değişmez isimlerinden olan ve A Milli Futbol takımına yükselen 24 yaşındaki maestro, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmişti. Bir dönem İngiliz devi Manchester City, 1.68 boyundaki yıldız için 23 milyon euro gibi çılgın bir rakamı önermiş ancak reddedilmişti.

İLK SAKATLIĞI 6 AY SÜRDÜ

Abdülkadir Ömür ağır sakatlıklarla boğuştu. 2019- 20 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan genç oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi. Menisküs yırtığı olan ve sakatlığı sürecinde ihmallere maruz kaldığı iddia edilen bordo-mavili futbolcu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Tam 36 maç kaçırdı.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Abdülkadir Ömür, ikinci ağır sakatlığını Konya maçında yaşadı. Bordo-mavili ekibin Tümosan Konyaspor ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu bildirildi. Yine uzun süre oynamadı, ancak toparlanarak döndü.

A TAKIMDA YAKLAŞIK 120 RESMİ MAÇ KAÇIRDI

Ömür, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 120 resmi maçı kaçırdı.

BAŞARI HİKAYESİ SERGİLEDİ

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonuna sıkıntılı başlayan Ömür, sonrasında başarı hikayesi yazmıştı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçında Yeni Malatya karşısında forma giyemeyen Abdülkadir, sonraki hafta Giresun'a karşı 11'deki yerini alırken G.Saray karşısında takımının 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarın protestosuyla karşılaştı. Hatta bir taraftarın sahaya girip kendisine tepki göstermesinin ardından 37. dakikada gözyaşları ile sahayı terk etti. Sonrasında yılmadan çalıştı ve sezonu rekorla kapattı.

TARİH YAZMIŞTI

UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordo-mavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti. O rekoru kırmıştı.

YENİ REKORA YAKINDI

Ömür, 2018-2019'da ligde 9, kupada 1 olmak üzere toplamda 10 asist yapmıştı. Şu an 6 asisti bulunan 24 yaşındaki yıldız, sezonun kalanında 4 gol pası daha vermesi durumunda kendi rekorunu egale edecekti.

61 GOLE DİREKT ETKİ

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında 8 sezonda toplam 211 maça çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda takımına 25 gol ve 36 asist katkısı verdi. 61 gole direkt etki etti.

ÖMÜR İLE KISA KISA

Ömür, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı ile kariyer rekoru kırdı.

Ömür, 33 lig maçında forma giydiği şampiyonluk sezonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak, takımına bu başarıda önemli katkı sağladı.

2022-2023'te 29 lig maçında 2 gol atan Ömür, bu sezon ise 16 lig maçında sahaya çıkarken rakip fileleri hiç havalandıramadı.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSTİYOR

Abdülkadir Ömür'ün kadro dışı kalması sonrası G.Saray ve Beşiktaş taraftarı yönetimlerine çağrı yaptı. Taraftarların çoğu, Ömür'ün transfer edilmesini istedi.

AĞIR CEZA YOLDA

Ömür ve Bozok için disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatan Trabzonspor, öncelikle sağlık ekibinden futbolcuların sakatlıkları hakkında rapor isteyecek. Eğer sakat değillerse iki futbolcu için ağır bir yaptırım söz konusu. Yönetim ve teknik heyetin sağlık raporunu inceleyip karar vereceği öğrenildi. Ayrıca futbolcuların farklı kulüplerle kulüpten habersiz şekilde transfer görüşmeleri yapıp yapmadıkları da araştırılacak. Böyle bir durum söz konusu ise hem söz konusu kulüpler hem de oyuncular için süreç TFF ve FIFA'ya gidebilir.