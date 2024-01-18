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Trabzonspor'da kupa seferi! İşte Abdullah Avcı'nın Manisa FK maçı 11'i

Trabzonspor bu sezon en büyük hedefine ilerlemek için Manisa FK karşısında. Lig yarışında geride kalan Trabzonspor’da camia Ziraat Türkiye Kupası’na odaklandı. Abdullah Avcı ve öğrencileri sezon sonu müzeye bu kupayı getirmek için çok istekliler. Karadeniz devi bugün 5. Tur maçında Manisa’yı konuk ediyor. Hedef son 16 turuna yükselmek. İşte Trabzonspor'un Manisa FK maçındaki muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da kupa seferi! İşte Abdullah Avcı'nın Manisa FK maçı 11'i

Trabzonspor için ligde işler istediği gibi gitmeyince Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kalmıştı. Ancak bordo-mavililer için Ziraat Türkiye Kupası büyük bir hedef olarak hala orada duruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da her konuşmasında Trabzonspor'un kupa için çok istekli olduğunu ifade ediyor. Oyuncular da CV'lerine bu büyük kupayı eklemeyi çok istiyorlar.

Önceki turda Çorum FK'yı mağlup eden Trabzonspor'un bugünkü rakibi Manisa FK. Bordomavililer, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden rakiplerini devirerek yoluna devam etmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Manisa FK: Alperen, Graovac, Alberk, Ensar, Sertan, Oğuz, Diallo, Burak, Bekir, Lima, Topalli

FAZLA ROTASYON YOK

Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'na çok büyük önem veriyor. Bu sebeple bugünkü Manisa FK karşılaşmasında fazla rotasyon yapmayacak. Kalede Uğurcan Çakır yer alacak.

Savunma hattı Mehmet, Hüseyin, Benkovic ve Eren'den oluşacak. Önlerinde her zamanki gibi iki sigorta Mendy ile Berat yer alacak. Kanatlarda Visca ve Fountas görev yapacak. Enis Bardhi 10 numara pozisyonunda oynayacak. Fırtına'nın hücumunda ise bu sezonun parlayan yıldızı Enis Destan gol arayacak.

8 OYUNCU YOK

Karadeniz Fırtınası'nda bugünkü Manisa FK maçında neredeyse bir takım kadar eksik bulunuyor. Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katıldılar. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

KEYİFLİ MAÇ A SPOR'DA

Trabzonspor'un Papara Park'ta Manisa FK'yı ağırlayacağı kupa randevusu A SPOR ekranlarında olacak. Maçın heyecanı, perde arkası gelişmeler ve canlı röportajlar an be an A SPOR'dan izlenebilecek.

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