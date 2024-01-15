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Eksik Fırtına Antalyaspor'a 2 puan kaptırdı

8 as oyuncusundan yoksun olan bordo-mavililer, 2. dakikada Fountas ile öne geçse de 68’de Jehezkel’e engel olamadı. Antalya’nın 2 topu direkten döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Eksik Fırtına Antalyaspor'a 2 puan kaptırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra yükselişe geçen Karadeniz devi dün Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan bordo-mavililer, 2. dakikada Fountas ile öne de geçti. Yunan sol kanat, Bardhi'nin güzel pasını klas bir vuruşla ağlara gönderdi. Ama Karadeniz devi özellikle ikinci yarıda iyice oyundan düştü ve üstünlüğünü koruyamadı.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Bunun en büyük nedeni eksiklerdi. Banko isimlerinden Onuachu, Pepe ve Trezeguet Afrika Kupası'nda olduğu için kadroda yoktu. Ayrıca son dakikada Bakasetas şoku yaşanmıştı. Yine sakatlıkları nedeniyle Abdülkadir Ömür, Denswil, Larsen ve Orsic de kadroda yer almıyordu. Çok önemli eksikleri bulunan Fırtına, Antalya deplasmanından bir puanla döndü.

MECBURİ DEĞİŞİM

Abdullah Avcı kadroda 3 mecburi değişiklik yaptı. Afrika Kupası'na giden Onuachu'nun yerine forvette Enis Destan sakat olan sağ bek Larsen'in yerine Mehmet ve ortada Bakasetas'ın yerine Bardhi görev yaptı.

AVCI SERUMLA

Teknik direktör Abdullah Avcı, maça ciddi bir rahatsızlığı olmasına rağmen çıktı. Kendisine serum verilen tecrübeli teknik adamın açıklama yaparken de oldukça yorgun ve sesinin kısık olması dikkat çekti.

YENİLMEZ ARMADA

Fırtına, Süper Lig'de Kayserispor'a mağlup olduktan sonra oynadığı son 7 maçı kaybetmedi. Fırtına; Çorum FK, Gaziantep, İstanbulspor, Ankaragücü ve Samsunspor'u mağlup etti. Başakşehir ve Antalyaspor ile ise berabere kaldı.

13 MAÇTA 1 KAYIP

Süper Lig'in 9. haftasında işbaşı yapan Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı 13 maçta sadece 1 kez kaybederken, 4 beraberlik aldı. 7 maçı ise galip tamamladı. Kendisinden önce oynanan 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan alınmıştı.

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