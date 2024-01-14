Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 3-5 transfer yaparız!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ekotürk'te katıldığı canlı yayında kulübün mali yapısından transfer çalışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, ara oyuncu almamaya karar verdik. Gelen oyuncu formayı giydiği anda katkı vermeye başlayacak. Hamsik ve Visca gibi... Ya da gerçekten potansiyeline inandığımız, gelecek vadeden, parlatıp satacağımız isimlere yöneleceğiz. Bu hamleleri böyle yapacağız. Şehir olarak heyecanı yaşamak istiyoruz. Tribüne geldiğinde taraftar kaliteyi görmek istiyor" ifadesini kullandı.

NWAKAEME IÇIN GÖRÜŞÜYORUZ

Doğan, geri dönmesi gündemde olan Nwakaeme ile ilgili şunları söyledi: "Nwakaeme'nin durumuyla ilgili Al-Fayha başkanıyla görüşüyoruz. Ordan çıkışını uygun şekilde sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Mali anlamla anlaşmaya yakınız. Kontratlı devam ediyor. Çok disiplinli biri futbolcu. Mali durumunu mantıklı bir yere getirmeye çalışıyoruz. Şu anda izleme ekibi bile benim ofisimin yan odasında. Teknik ekip vs herkes çalışıyor. Nwakaeme dışında tespit edilen 2 futbolcu var. Trabzonspor ciddi bir değişim yaşayacak. Çok ciddi oyuncular transfer edecek. Bu dönemde maliyete bağlı olarak 3-5 tane de alabilirim" dedi.

MAAŞ YOKSA ŞAMPİYONLUK GELMEZ

Şu anki tabloya baktığımızda hedefimiz 3'üncü olmak. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 2. Her şey pahalı oyuncuyla olmuyor. Önceliğimiz ekonomiyi yönetilebilir hale getirmek. Maaşlarını ödeyemediğiniz takımı şampiyon yapamazsınız. Şampiyonluk yılında bir gün bile geciktirmeden ödeme yaptık, güle oynaya şampiyon olduk.

KARTAL, BORCUN YARISINI KAPATACAK

Türk futbolunun en önemli sorunu ekonomi. Trabzonspor farklılaşmak ve bu ekonominin dışına kendini taşımak zorunda. Biz proje geliştirmeye çalışıyoruz. Kartal projesinde mesela sona geldik. Borcun yarısına yakın bir rakamı kapatmayı hedefliyoruz. Daha önce bahsettiğim gelir konusu sermaye artırımıydı. Toplamda 110 milyon euro'yu bulan karşılıksız bir parayı kulübe sokmuş olacağız.

TRABZONSPOR HERKESTEN BÜYÜK

Trabzonspor herkesten çok büyük. Her zaman bize daha çok şey katıyor. 7 aydır inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Taraftarlarımıza da mahcup olmak istemiyoruz. Trabzonspor'un kasasına gelen para sıfır. Hepsi Bankalar Birliği anlaşmasıyla rehinli. Haklı olarak önce parayı onlar alıyor. Ama Trabzonspor'un lobisi bu işlerin üzerinden gelecek kabiliyeti her zaman sahip.

KAOS YAŞAYACAKTIK

Biz transfer yasağı almadık ama borcumuz 4 milyar TL. Bu rakam kadar ödeme yapmamıza rağmen yine borcun aynı olmasına dikkat edilmesi lazım. Bu para ödenmese çok farklı bir kaosla karşı karşıya kalınacaktı. Borç iyice katlanırdı.

VİSCA'YI AL ARKANA YASLAN

Şampiyonluk döneminde 'hocamız kimi istiyorsa alırız' demiştim. Hocamız da bana 'Visca'yı al, arkana yaslan seyret' dedi. Ertesi günü Visca'yı alıp geldik ve şampiyon olduk. Nwakaeme de bize çok önemli katkılar sunmuştu" dedi.

BULDUĞUM PARANIN % 10'UNU HARCAMADIM

Bu şehrin çocuğu olarak buraya bir borcum var. İnsanlara doğruyu söylemek, ekonomik durumu ortaya koymak zorundayım. Başım dik şekilde böyle gezebilirim. Tüm Trabzonspor başkanları değerlidir. Ama ben bulmadığım parayı harcamadım. Bulduğum paranın yüzde 10'unu bile harcamadım. Bulamayan yargılanmadığına göre ben de hiç yargılanmazdım. Ama biz bu işlerin düzelmesi lazım dedik. Trabzonspor her zaman zirve yarışında olmalı.

MAYIS SONUNA KADAR 55 MİLYON EURO LAZIM

110 milyon euro'yu bulduk ama mayıs sonuna kadar yüzde 70'i geriye dönük 55 milyon euro daha ödememiz var. Mayıstan sonra biz de rahatlıyoruz. Geriden gelen ödemelerin birçoğu kapanmış olacak. Bunlar bir şekilde ödenecek. Ödenemediği yerde biz yardımcı olacağız. Bir şekilde Trabzonspor'un önünü açacağız.

DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ

Trabzonspor olarak rakiplerimizden geri kaldığımızı kabul etmiyorum. Bir değişim süreci yaşıyoruz. Ekonomiyi yönetilebilir seviyeye getirirsem önlerine geçeceğimi düşünüyorum. Ekonomiyi bir yere getirdikten sonra yarışın içinde olmak için mantıklı hamleleri yapacağız. Trabzonspor formasıyla kimliğiyle lobisiyle bu işin içerisinde olur.

AVCI'NIN GİDİP GELMESİ ZARAR VERDİ

Şampiyonluk sonrası süreci iyi yönetemediklerini belirten Başkan Doğan, "Hocamız Abdullah Avcı'nın gidip gelme süreci bize zarar verdi. Şampiyon bir teknik adama her yerde biraz daha sabır gösterilmeli. Biraz daha sabırlı olmalıydık, olamadık. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Biz bu konuların hepsini tecrübe ettik. Çok daha iyi günler yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

BAKASETAS KABUL ETMEDİ

Bakasetas ile ilgili resmi bir teklif bize gelmedi. Şu anda bir durum söz konusu değil. Kontrat teklifi yaptık ama kabul etmedi. Ücret talebi ve teklif arasında ciddi bir fark var. Şehri seven Trabzonspor'a büyük katkılar veren bir oyuncu.

TRABZONSPOR KOLEJİ AÇILACAK

En önemli problemimiz eğitim. Trabzonspor koleji projemizi hazır hale getirdik. Bir iki hafta içerisinde bunun lansmanını yapacağız. Yabancı oyuncuları getirdiğimizde çocuklarının okuyabilecekleri bir okul yok. Bunu sponsor bularak yapacağız. Yer konusunda tahsis bekliyoruz. Kısa sürede bitirmek istiyoruz.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR'E TEKLİF YOK

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelen herhangi bir teklif yok. Uğurcan'a zaten söylemiştik Avrupa'dan büyük bir takımları isterse yardımcı olacağımıza söz verdik. (Galatasaray iddiaları) Trabzonspor kaptanını Türkiye'den kimseye vermez.

TORPİL YAPANI YAKARIM

Double Pass ile çalışmaya başladık. Avrupa standartlarında tüm teknolojik ve diğer hamleler altyapımızda var. Tam anlamıyla A takıma hazırlanıyorlar. Abdullah Avcı ile sürekli iletişimdeler. Altyapıdan belli bir planla A takıma oyuncu taşımalıyız. Altyapıda torpil yapanı yakarım. Geçmişte oldu.

KALKAVAN'IN EĞİTİMCİ OLMASI LAZ FIKRASI

Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak VAR'a eğitimci olarak gelmesini Laz fıkrası olarak değerlendiriyorum. Akla mantığa sığmıyor. Belli başlı şeyler futbolda değişiyor ancak hakemler değişmiyor. Fenerbahçe maçından sonra normal bir çıkış yaptım. Hak ettiklerinin yüzde 10'unu söyledim. Adam 3-0 olan maçı bir yerden alıp bir yere getirmeye çalıştı VAR başında. Fenerbahçe bizi çok güzel ağırladı.

YAPILAN TRANSFERDEN PEK VERİM ALAMADIK

Sezona iyi başlamadık, yapılan transferlerden verim alamadık. Bjelica da kötü hoca olsa Şampiyonlar Ligi takımına gitmezdi. Tutmayınca geriye konuşacak bir şey kalmıyor. Ben de taraftarın yerinde olsam sağına soluna bakmam. Abdullah hocanın ayrılma döneminde sabırlı olunmasını istemiştim. Onunla şampiyonluk kutladık. Dünyaya mal olan kutlamalar gerçekleşti. İstanbul'da yüzbinler kutladı.