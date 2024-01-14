Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Antalya'ya konuk olacak. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz devi, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmayı arzuluyor.

Derbi öncesi sarı alarm

Fırtına'da Antalyaspor maçı öncesi Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray derbisinde oynayamayacaklar.