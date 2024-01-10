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TRANSFER HABERİ: Miha Zajc sürprizi! Süper Lig devine önerildi

Trabzonspor'da sürpriz sayılacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig’de sadece 375 dakika forma giyen Miha Zajc, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Sloven oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Miha Zajc sürprizi! Süper Lig devine önerildi

Orta sahaya 8 ve 10 numara özellikli bir kaliteli futbolcu isteyen bordo-mavili takıma Miha Zajc önerisi geldi. Sloven orta sahanın temsilcisi Dardan İdrizi'nin Zajc'ı bordo-mavili yönetime sunduğu ifade edildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılma planlarını yapan Zajc için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Sözleşme süresi ve şartlarda anlaşma sağlanması halinde ve Avcı da onay verirse Zajc için imza girişimi yapılacak.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha için bonservis bedeli talep etmediği de gelen bilgiler arasında. 29 yaşında 1.78 boyunda olan Miha Zajc bu sezon toplam 12 maça çıktı, 2 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe'de bu sezon ligde sadece 375 dakika süre alan Zajc, ülkesi Slovenya'nın formasını 40 kez giyerken, 8 de gol kaydetti. Karadeniz devinin kurmayları yaz transfer döneminde Zajc ile görüşmüş ama anlaşma sağlanamamıştı. Ancak şu an şartlar daha uygun. Çünkü Sloven merkez orta saha oyuncusu, oynayabileceği bir takıma transferini istiyor.

27 GOLE DİREKT KATKI

Kariyerinde Empoli, Genoa gibi Seri A takımlarının da formasını giyen Zajc'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Sloven yıldız, kulübeye mahkum olunca ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'de toplam 114 maça çıkan Zajc 20 gol atıp 7 asist yaptı.

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