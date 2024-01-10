Dikine pasta birinciyiz

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi. Avcı'nın genç futbolcu ile sohbeti gülümsetti. l

Abdullah Avcı: A takım ile ilgili düşüncelerin neler?

Alperen Çakıroğlu: Daha hızlı öne gidebiliriz.

A.A. :Önde adam yoksa ne yapacağız, geri mi döneceğiz, yana mı oynayacağız.

A.Ç. : Top bizde kalacak.

A.A. : Doğru bir cevap verdi. Ben bunu anlatamıyorum bizim orada. 1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle. Anlatamıyoruz, yok, yine yan pas diyorlar. Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. Doğru değil mi?

A.Ç. : Biraz hazırlık pasından sonra.

l A.A : Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum.