Tempo yükseldi

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Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Yapılan çift kale maçta futbolcuların istekli olması teknik heyeti mutlu etti.
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