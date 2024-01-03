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Takviye yapılacak
Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Trabzonspor, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor. Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim, ilk planda oyuncularına gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek. Benkovic, Fernandes, Larsen, Bardhi, Kourbelis ve Umut Bozok'un yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan yönetim; savunma, orta saha ve forvet hattına takviyelerde bulunacak.
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