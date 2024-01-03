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Sağ bekte rekabet
Sezon başında transfer olan sağ bek Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Larsen'den formayı almıştı. Bjelica döneminde 11'in değişmezi olan gurbetçi futbolcu, Abdullah Avcı döneminde de bu istikrarı yakalamıştı. Ancak ligdeki son 4 maçta Avcı, Can'ı kulübeye çekip, Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet yeniden 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra performans sergiliyor.
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