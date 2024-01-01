2023 yılı böyle geçti

Süper Lig'de 2021- 2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu elde eden, Süper Kupa'yı alan bordo-mavililer, 2023 yılında ise başarıdan uzak kaldı. Kulüpte olağanüstü genel kurula gidilirken başkan ve teknik adam değişti. 2 Mart'ta yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alırken, 3 Mart'ta da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Takım, 4 Mart'ta Ümraniyespor karşısında kendi evinde 2-1 kaybederek, 38 puanla 6. sırada yer alıp lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü. Bu maçın ardından kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşattığı bordo-mavili takımda 7 Mart'ta görevi bıraktı ve yardımcısı Orhan Ak, göreve devam etti.

DOĞAN BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ

Fırtına, 26 Mart'ta seçime gitti. Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, başkanlık görevine getirildi. Yönetim, 27 Mart'ta Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu. Ancak Ak ile 2 lig maçında birer galibiyet, mağlubiyet alan ve Türkiye Kupası'nda A.Gücü'ne elenen bordo-mavili takımda ayrılık erken yaşandı. Ak, 4 Nisan'da istifa etti. Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maça çıkan Karadeniz devinde 18 Nisan'da Bjelica'yı 2.5 yıllığına takımın başına getirdi.

BJELICA DÖNEMİ DE KISA SÜRDÜ

Bjelica ile 18 Nisan 2023'te 2.5 yıllık anlaşmaya varan Fırtına, Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı. Karadeniz devi, geçen bu sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica ile 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet, mağlubiyet aldı.

AVCI İKİNCİ KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Nenad Bjelica'nın hemen ardından Trabzonspor'da şampiyonluk yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci kez göreve getirildi. Bordomavili kulüp, 12 Ekim'de göreve getirilen Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi, 60 yaşındaki hoca ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

SON İKİ SEZONDA LİGDEKİ DURUMU

Karadeniz devi, geçen sezonu 36 maçta elde ettiği 57 puanla 6. sırada tamamlarken, Avrupa kupalarına katılamadı. Bu sezon ise 17 maçta topladığı 30 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Lider F.Bahçe ve averajla ikinci sırada olan G.Saray'ın 14 puan gerisinde.

TOPLAM 43 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, 2023'te 43 resmi karşılaşma oynadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 22 galibiyet, 17 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak arzu ettiği sonuçların uzağında kaldı.

2023'Ü 3. SIRADA BİTİRDİ

Süper Lig'in 18'nci hafta karşılaşmasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Avcı yönetiminde Nisan 2022'den beri ilk kez iç sahada çıktığı üst üste 2 Süper Lig maçında puan kaybetti. Lige verilen araya 30 puanla giren bordo-mavililer 3. sırada.