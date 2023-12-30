Haberler Trabzonspor Larsen'e talip var

Larsen'e talip var

İsveç kulübü Malmö, Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Larsen'e talip var

İsveç kulübü Malmö, Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Danimarkalı sağ bekin menajerine takım bulması talebi iletilmişti. Yönetim, Larsen'in kontratından en uygun şartlarda çıkmak istiyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara kısa lig arasında 5 günlük izin vermişti. İzin dün sona erdi. Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

AHMETCAN'A BÜYÜK İLGİ

Şampiyonluk sezonunun ardından Ajax kulübüne satılan Ahmetcan Kaplan, liglere verilen arada tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'a gelmişti. Burada moral ve enerji depolayan 20 yaşındaki stoper, Trabzon Yeşilyalı Mustafa İmamoğlu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ahmetcan burada büyük ilgi gördü.

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