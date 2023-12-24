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Fırtına Başakşehir'i geçemedi!

Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Başakşehir'i mağlup ederek bu sezon ilk defa 3 maçlık seri yakalamak istiyordu. İki deplasman maçında Gaziantep FK ve İstanbulspor'u mağlup ederek maça çıkan bordo- mavililer hücumda üretmekte zorlandı. Başakşehir, Pelkas'ın kafa golüyle henüz 11. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Golün ardından daha derli toplu oynayan Fırtına ilk devrenin sonuna yaklaşılırken beraberliği buldu. Karambolde top Batista Mendy'nin önüne düştü. Nefis vurdu ve 34. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. İkinci yarıda değişiklikler işe yaramadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Fırtına Başakşehir'i geçemedi!

Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Başakşehir'i mağlup ederek bu sezon ilk defa 3 maçlık seri yakalamak istiyordu. İki deplasman maçında Gaziantep FK ve İstanbulspor'u mağlup ederek maça çıkan bordo- mavililer hücumda üretmekte zorlandı. Başakşehir, Pelkas'ın kafa golüyle henüz 11. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Golün ardından daha derli toplu oynayan Fırtına ilk devrenin sonuna yaklaşılırken beraberliği buldu. Karambolde top Batista Mendy'nin önüne düştü. Nefis vurdu ve 34. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. İkinci yarıda değişiklikler işe yaramadı.

Bordo mavililer taraftarının önünde Başakşehir'i mutlaka yenmek istiyordu. Abdullah Avcı, 2. devrede oyuna Mehmet Can, Enis Destan, Enis Bardhi ve Nicolas Pepe'yi sürdü. Kenara Larsen, Paul Onuachu, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'yı çekti. Ancak bu değişiklikler de beklenilen üretkenliği getirmedi. 3'te 3 yaparak moral bulmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Başakşehir engelini aşamadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor puanını 30'a çıkarırken Başakşehir 19 puana yükseldi.

"KAZANMAYA YAKINDIK"

thocası Abdullah Avcı mücadele sonrasında üzgündü. Konuşmasına şehitlerimizi anarak başlayan deneyimli çalıştırıcı mücadele ile ilgili şunları söyledi: "İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var. Kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamıyorduk. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız."

DİREĞE TAKILDI

Fırtına'nın gol silahı Paul Onuachu dün şanssız bir günündeydi. Nijeryalı yıldız ilk devrede kendisine gelen ortaya harika bir kafa vurdu. Şutunda meşin yuvarlak kaleciyi çaresiz bıraktı. Ancak top direkten döndü.

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