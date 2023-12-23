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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Umarım karşılığını alırız!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:40
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Umarım karşılığını alırız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Şehitlerimiz var. İstemediğimiz durumlar. Baş sağlığı, sabır diliyorum ülke adına."

"Kayserispor maçında son dakikalarda yediğimiz gol var. Onun ardından Gaziantep ve İstanbulspor maçlarında tekrar bir toparlanma sürecini yaşadık. Başakşehir'de 431 maça çıkmışım, bana çok şey kattılar, ben de onlara çok şey kattım. Çok güzel bir hikayeydi."

"Topa sahip olduğumuzda sabırlı oynamamız gereken bir rakip var. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alırız. Yeni yıla girerken, yeni bir sayfa açabilmek için devam etmek istiyoruz. İyi bir rakibe karşı, iyi bir maç bizi bekliyor."

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