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TRABZONSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve RAMS Başakşehir, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:04
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TRABZONSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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