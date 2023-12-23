Trabzonspor RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek
TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.