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Trabzonspor RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:01
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Trabzonspor RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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