Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, 18. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Son dönemde çıkışa geçen iki ekip mutlak gelibiyet arayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray öncesi flaş prim kararı! İşte oyunculara verilecek rakam...
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
Genesio'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
Batsman'a yeni talipler çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doğan'dan Nwakaeme açıklaması! Abdullah Avcı...
Trabzonspor - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! 15:47
EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! 15:42
Tuzlaspor deplasmanda kazandı! Tuzlaspor deplasmanda kazandı! 15:34
Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı veren kanallar Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı veren kanallar 15:32
Yiğidolar tek golle kazandı! Yiğidolar tek golle kazandı! 15:24
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 15:15
Daha Eski
Kenan Yıldız'ın golü olay oldu! Kenan Yıldız'ın golü olay oldu! 15:13
İlhan Palut: Çok zor bir karşılaşma olacak İlhan Palut: Çok zor bir karşılaşma olacak 14:53
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? 14:48
"Samsunspor ligde kalacaktır!" "Samsunspor ligde kalacaktır!" 14:46
"Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir" "Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir" 14:42
Doğan'dan Nwakaeme açıklaması! Abdullah Avcı... Doğan'dan Nwakaeme açıklaması! Abdullah Avcı... 14:32