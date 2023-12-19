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İstanbulspor - Trabzonspor maçında gol öncesi faul var mı? İşte o tartışmalı pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin ikinci golü öncesi ev sahibi ekip faul bekledi. Hakem Ali Şansalan golü vermesiyle birlikte İstanbulspor başkanı takımı sahadan çekti. İşte o tartışmalara neden olan pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 22:14 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 22:35
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İstanbulspor - Trabzonspor maçında gol öncesi faul var mı? İşte o tartışmalı pozisyon

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın 68'inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj'ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

İşte sahadan çekmeye sebep olan o pozisyon...

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