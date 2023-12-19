İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? Takımı sahadan çekmenin cezası ne?

Süper Lig 17. hafta maçında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Süper Lig 17. hafta maçında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken, Trabzonspor'un golü sonrası sarı siyahlı ekip oyuncuları maçın hakemi Ali Şansalan'a itirazda bulundu.
İstanbulspor cephesi, gol öncesi Mendy'nin Loshaj'a faul yaptığını ve golün geçersiz sayılmasını istese de VAR uyarısı sonrası Ali Şansalan orta noktayı gösterdi.
Bu gelişmeden kısa süre sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına indi ve takımı soyunma odasına gönderdi.
NE KARAR ÇIKACAK? TALİMAT NE DİYOR?
Şimdi gözler İstanbulspor Trabzonspor maçı ile ilgili TFF'den nasıl bir karar verileceğine çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;
Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.
Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.
2016'DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI
2016 yılında Göztepe - Eskişehirspor maçında Eskişehirspor maç devam ederken sahadan çekilmiş, hükmen 3-0 mağlup sayılmış ve ayrıca 3 puan da silme cezası almıştı. Ayrıca kulüp başkanı ve kulüp de para cezasına çarptırılmıştı.