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İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:20
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İstanbulspor ise zorlu karşılaşmadan puanlarla dönmek istiyor.

İstanbulspor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

23. RANDEVU

İstanbulspor ile Trabzonspor, daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 9 tanesinde bordo-mavililer rakibini mağlup etti. Sarı-siyahlılar ise rakibine karşı 6 kez galip geldi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

FARKLI SKORLARA SAHNE OLDU

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçları bol gole sahne oldu. Geride kalan maçlarda en farklı galibiyeti, 28 Mayıs 2005'te İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada 5-0'lık skorla Trabzonspor aldı. Sarı-siyahlıların rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 29 Nisan 2000'de oynanan mücadelede 5-1'lik skorla oldu. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaların her ikisinden de Trabzon ekibi galip ayrıldı. 22 Ocak 2023'te iki takımın oynadığı son müsabaka bordo-mavililerin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İSTANBULSPOR GOL YOLLARINDA KAYIP

Geride kalan 15 haftada İstanbulspor, Süper Lig'in en az gol bulan takımı oldu. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri yalnızca 11 kez havalandırabildi. İstanbul ekibi, çıktığı karşılaşmaların 6 tanesinde hiç gol bulamadı. Sarı-siyahlılar, 2-1'lik skorlarla kazandığı MKE Ankaragücü ve Hatayspor müsabakaları ile 4-2 mağlup olduğu Pendikspor karşılaşması haricinde hiçbir maçta 1'den fazla gol atamadı.

Öte yandan, bu haftaya kadar kalesinde 27 gol gören İstanbulspor, 33 gol yiyen Pendikspor'dan sonra ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

DAVID JENSEN İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Sarı-siyahlı kulüp, kaleci David Jensen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

ABDULLAH AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

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