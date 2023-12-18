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TRANSFER HABERİ: Yeni 'Hamsik' bulundu! Inter'in yıldızı Trabzonspor'a

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İtalyan basını, Karadeniz devinin Inter'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Klaassen'i istediğini öne sürdü. Bu sezon sadece 6 maçta görev yapan Hollandalı oyuncunun da kulübünden ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Yeni 'Hamsik' bulundu! Inter'in yıldızı Trabzonspor'a

Transfer ateşini erken yakan Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Adı yaz transfer döneminde de Fırtına ile anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı. Tuttosport'un haberinde İnter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İnter'de beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

HOLLANDA'NIN GEDİKLİSİ

Klaassen bu sezon tüm kulvarlarda sadece 6 maçta forma giyebildi. Gol ve asist üretemedi. 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, sezon başında Ajax'tan transfer edildi. 10 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcunun İnter ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor. Klaassen, kariyerinde Ajax, Everton, Werder Bremen ve İnter formalarını giydi. Ayrıca, Hollanda Milli Takımı'nda 41 kez forma şansı bulan 1.79 boyundaki yıldız, Trabzonspor'un dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Karadeniz devinin kurmayları bu transferde Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak istiyor.

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