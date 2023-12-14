TRABZONSPOR HABERLERİ - Mendy duvarı! İşte o çarpıcı istatistikleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısında savunma bölgesinde değişime gitmişti. Mevcut stoperler Baniya, Denswil ve Benkovic'in performanslarından memnun olmayan, Hüseyin Türkmen'i hazır olmadığı, Fernandez'i de sakatlıktan bir türlü kurtulamadığı için sahaya süremeyen tecrübeli hoca, Gaziantep FK karşısında savunma bölgesinde orta saha Batista Mendy'ye görev vermişti. Savunmadan topla çıkabilme adına böyle bir hamlede bulunan Avcı'nın bu tercihi ise Gaziantep FK maçında tutmuş durumda.

İSTATISTIKLERI PARÇALADI

Stoperde gösterdiği performansla istatistikleri alt üst eden Mendy, mevkiinin dışında oynamasına rağmen 40 yıllık stopermiş gibi o bölgede hiç sırıtmadı. 77 kez topla buluşan 23 yaşındaki Fransız yıldız, 72 pasta 69 isabet sağladı. Yüzde 96 pas isabetiyle maçı tamamlayan 1.91 boyundaki futbolcu, 5 uzun topun 4'ünde isabet sağladı. 2 kez uzaklaştırma yapan Mendy, 1 kez de pas arası yaptı. 6 ikili mücadelenin 2'sinden başarıyla ayrılan genç oyuncu, 3 hava topunun 2'sinde ise üstünlük sağladı. Performansıyla eski stoper Edgar'ı hatırlattı.

4+1 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Fırtına, sezon başında Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Transfer için Angers kulübüne 3 taksit halinde 4 milyon 400 bin euro ödeneceği duyurulmuştu. Mendy bu sezon 1.3 milyon euro ücret alıyor.

O VARSA SORUN YOK

Başkan Ertuğrul Doğan, uzun uğraşlar sonucunda Mendy'yi almıştı. Mendy gecikmeli olarak transfer edildiği için ancak Beşiktaş maçında ilk kez forma giymişti. Fransız futbolcu sahada olunca Fırtına coşuyor. Mendy'nin oynamadığı 4 maç kaybedilirken (Galatasaray, Çaykur Rize, Adana Demir, Kayseri) onunla sadece 1 kez kaybedildi. (Hatay)