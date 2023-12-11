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Ronaldo'lu Al Nassr Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'in peşinde

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor son oynadığı Gaziantep FK maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla göz dolduran Trezeguet için olay iddia geldi. Haberde Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:38
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Ronaldo'lu Al Nassr Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'in peşinde

Trabzonspor'da zaman zaman performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Trezeguet'in, Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyebileceği öne sürüldü.

Haber 61'te yer alan haberde bordo mavili takımın ciddi yatırım yaparak Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mısırlı kanat oyuncusunun, Al-Nassr'ın radarına takıldığı ve Suudi Arabistan ekibinin teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

OCAK AYINDA TEKLİF BEKLENİYOR

Kadrosunda Mane, Laporte, Ronaldo, Otavio, Talisca ve Telles gibi yıldız isimleri barındıran Al-Nassr'ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Ocak ayında Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

TRABZONSPOR 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bordo mavili yönetimin, Trezeguet için ciddi bir rakam teklif edilmesi halinde bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu için Aston Villa'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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