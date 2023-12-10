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Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. İşte Abdullah Avcı'nın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Süper Lig'de Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı'yı göreve getiren Karadeniz Fırtınası daha iyi sonuçlar elde etmeye başlamıştı. Ancak son hafta alınan Kayserispor yenilgisi moralleri bozdu. Hafta arası Çorum FK'yı devirerek kupada tur atlayan Trabzonspor, toparlanma sürecine girerken camiada artık tek hedef düzensiz sonuçlara bir son vermek. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileriyle sık sık toplantılar yaptı. Takım da kaptan Uğurcan Çakır önderliğinde bir araya gelerek motivasyonlarını yükselten bir buluşma gerçekleştirdiler. Fırtına gözünü bugünkü Gaziantep FK maçına çevirdi.

ARTIK KAYBETMEK YOK

Bordo-mavililerde camia da artık galibiyet serisi görmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi bugünkü Gaziantep FK mücadelesinden başlayarak 2023 takvim yılında kalan 4 karşılaşmadan da 3'er puanla ayrılmak. Böylece sadece sıralama olarak değil puan olarak da ezeli rakiplerine yaklaşmayı umut ediyorlar. Avcı öğrencilerini bu yönde motive ederken kadroda da bir takım değişiklikler yapacak. Sarı kart cezası sebebiyle kaybedilen Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Batista Mendy 11'e dönecek.

16. RANDEVU

FIRTINA ile Gaziantep FK daha önce 15 defa karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer 11 defa galip geldi. 4 mücadelede ise şeitlik bozulmadı. Fırtına bu mücadelelerde rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kalesinde ise 9 gol gördü.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Djilobodji,, Morais, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

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