Edin Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından bordo mavililerde Edin Visca dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VISCA'NIN AÇIKLAMALARI:

Trabzonspor'da çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi performans göstermek istiyorum. Futbolla yaşıyorum. Bugünkü performansım inşallah böyle devam edeceğim. 3. bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz.

Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün takım iyi oynadı. Geçen hafta kaybetmiştik ama bugün harika oynadık. 90 dakika topa sahip olduk. Şimdi Samsunspor maçında bunu devam ettirmek istiyoruz.