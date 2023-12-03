Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Karadeniz devi, bugün Kayserispor'u yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Avcı, galibiyet planını hazırladı, takımını uyardı. Tecrübeli hoca, "Anları doğru ve akıllı oynamalıyız. Plana sadık kalacağız. Özellikle birinci bölgeden çıkışlarda basit hata istemiyorum. Rakibin bulamadığı fırsatı biz onlara ikram etmeyelim. Ön tarafta da çok daha hareketli, hızlı ve agresif olmalıyız. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız ve sahada herkesin terinin son damlasına kadar savaşması gerekiyor. Artık basit goller de yememeliyiz" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR GALİBİYET SERİSİ

FENERBAHÇE ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından Sivasspor ile berabere kalan Fırtına'nın teknik patronu, "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız. Yeni bir seri elde etmemiz gerekiyor. Trabzonspor iç saha, deplasman fark etmeksizin her yerde iştahlı ve baskılı oynar. Maç maç ilerleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Ligde önümüze çok fırsat gelecek. Biz kazanalım yeter. Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları, daha önce beraber çalıştığım değerli bir hoca, değerli takım. Bizi zor bir maç bekliyor ama bizim nasıl oynayacağımız daha önemli. Bu nedenle hataları minimuma indirmemez gerekiyor" dedi.