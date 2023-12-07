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"Ne yapacağımızı biliyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya tam destek. Başkan Ertuğrul Doğan, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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"Ne yapacağımızı biliyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya tam destek. Başkan Ertuğrul Doğan, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları yaparsak, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa bu sene olmazsa bir sonraki sene oluruz. Belli sorunları dışarıda bırakmamız gerekiyor" dedi.

HASSAS DAVRANIYORUZ

Doğan, transfer konusunda çok hassas davranacaklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncular Avrupa'daki performansını burada gösteremiyor. Bazıları ise Avrupa'da kötü olup burada çok iyi bir performans sergiliyor. Biz elimizden geldiği kadar minimum hatayla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tüm başkanlar buraya şampiyonluk yaşamak için geliyor. Trabzonspor takımı bir isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Dolayısıyla böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.

ÖNCELİK SATIŞTA

Avcı'nın onayı doğrultusunda satılacak oyunculardan gelecek para ile transferi şekillendirecek olan bordo-mavililerde yabancı futbolcuların durumlarına göre planlama yapılacak. Bu dönemde sakat olan Orsic'in dönmesi ile yabancı kontenjanında fazlalığı da gidermeye çalışacak. Teklif gelmesi halinde yabancı oyunculardan Benkovic, Larsen, Fountas ve Teklic'in gönderilmesi gündemde

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