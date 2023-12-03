Haberler Trabzonspor Onuachu’nun gözü ‘8’de

Onuachu’nun gözü ‘8’de

Transferin son günlerinde Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu, 9 Trendyol Süper Lig maçında attığı 7 golle farkını gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Onuachu’nun gözü ‘8’de

Son 3 karşılaşmada 4 kez fileleri fileleri havalandıran 2.01'lik forvet, serisini sürdürmeyi hedefliyor. 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu performansını bugün Kayserispor karşılaşmasında da devam ettirmesi halinde krallık yarışında iddialı konuma gelecek

KAFALAR ÇALIŞACAK

Fırtına, bugün Papara Park'ta saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. İlk 13 haftada Trabzonspor 7, Kayserispor 6 kez kafa ile ağları sarstı. En çok kafa golü kaydeden iki takım mücadele edecek. Bordo-mavili ekipte 7 kafa golünün 3'ünde ise Onuachu imzası bulunuyor

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