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Kart cezalısı Mendy ve sakatlığı bulunan Fernandez bugün yok. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında görev yapamayan Uğurcan Çakır, Kayserispor maçında ilk 11'de yer alacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Değişim zamanı

Kart cezalısı Mendy ve sakatlığı bulunan Fernandez bugün yok. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında görev yapamayan Uğurcan Çakır, Kayserispor maçında ilk 11'de yer alacak. Abdullah Avcı, orta sahada karar vermekte zorlanıyor. Mendy'nin yokluğunda Berat formaya yakın. Son haftaların formda ismi Trezeguet'nin oynaması durumunda Bakasetas kulübeye çekilebilir.

BİLETLERE İLGİ AZ

Trabzonspor bugün 16.00'da Papara Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı sık sık taraftara mesaj verip, tribüne çağırsa da bu maçın biletlerine ilgi az. Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 20 bin civarında. Tribünlerde yaklaşık 25 bin taraftarın olması bekleniyor.

SAVUNMAYA UYARI

Geçen hafta Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatmada ciddi sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta geçit vermeyen Fırtına, son haftalarda ise tam tersi bir istatistiğe sahip. Bordo-mavililer, son üç maçta 5'i deplasman olmak üzere kalesinde 6 gol gördü. 60 yaşındaki hoca, defans hattını hafta boyunca uyardı.

Trezeguet forma bekliyor

Mısır Milli Takımı'nda 2 maçta 3 gol kaydeden Trezeguet, Sivas deplasmanında 39. dakikada oyuna girmişti. Yıldız futbolcu, Onuachu'ya asist yaparken, 76'da ise Enis Destan'ın pasında golü attı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez rakip fileleri sarsan Trezeguet, bugün de forma bekliyor.

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