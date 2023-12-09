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Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Kurduğunuz kirli düzeni..."

Trabzonspor Kulübü, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na hakem tepkisinde bulundu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadıkları mücadelede VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın Bandırmaspor - Kocaelispor maçına atanmasına tepki gösterdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:14
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Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Kurduğunuz kirli düzeni..."

Trabzonspor Kulübü, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na hakem tepkisinde bulundu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadıkları mücadelede VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın Bandırmaspor - Kocaelispor maçına atanmasına tepki gösterdi.

İşte o sözler...

KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!

04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz.

Kamuoyuna Duyurulur

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