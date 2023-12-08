Haberler Trabzonspor Kuzey yıldızı: Enis Destan

Kuzey yıldızı: Enis Destan

Altınordu’dan 600 bin euro’ya transfer edilen 21 yaşındaki forvet, 13 maçta 3 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ligde 63 dakikada bir fileleri sarsan Enis Destan umutları artırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Kuzey yıldızı: Enis Destan

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi sahasında 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükselen Trabzonspor'da Enis Destan, attığı golle takımına katkı sağladı. 2021- 22 sezonunda Altınordu'dan 600 bin euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki forvet, geçen sezon 75 bin euro'ya Polonya'nın Warta Poznan takımına kiralandı. Genç golcü, sezon başında takıma dönerek ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez olmak üzere 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Çorum filelerini sarsarak bu sezon 13. resmi müsabakasında 3. golünü kaydeden 1.86 boyundaki yıldız, ortaya koyduğu performans ile de gelecek için umut verdi.

İLK HAFTALARDA YOKLUKTAN DOĞDU

Sezon başında Dinamo Zagreb'den alınmak istenen Petkovic'in transferinin gerçekleşememesi, Gomez'in de İspanya'nın Cadiz Kulübüne kiralanmasıyla bordo-mavili takım, santrfor konusunda sıkıntı yaşadı. Umut Bozok'un da gözden düşmesiyle bu dönemde forma şansı bulan Enis Destan, ligin 3. haftasındaki Çaykur Rizespor ve 4. haftadaki Kasımpaşa maçında 1'er kez fileleri sarsarak ligdeki ilk gollerini attı. Daha sonra Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun transfer edilmesiyle kulübeye çekilen Enis, 90 dakika görev yaptığı Ahlatcı Çorum FK maçında da gollerine devam etti.

1 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Enis, bu sezon ligde 12 maçta 258 dakika görev yaparken sadece bir müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapan genç golcü, 63 dakika sahada kaldı ve bir gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ilk maçta da 90 dakika sahada kalan 21 yaşındaki forvet, toplamda 13 resmi müsabakada 348 dakika görev alarak 116 dakikaya bir gol sığdırdı. 21 yaş altı milli takımında da bu dönemde 2 gol kaydetti.

HEDEF KRALLIK, TARAFTARI SEVİYORUM

Enis Destan, hedefinin uzun vadede gol krallıkları olduğunu söyledi. 21 yaşındaki forvet, "Çok maç oynayıp, gol krallıkları yaşamak istiyorum. Hocam fırsat verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Polonya'ya gittim. Gelişim için gittim. Maç oynuyorum. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadesini kullandı.

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