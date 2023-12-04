"Uçurumdan döndük"

Genel kurulda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlü kalması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve bu konuda gerçekçi hareket ettiklerini söyledi. Doğan, "8 ayda kulüp kasasından 90 milyon euro ödeme yaptık. 90 milyon euro ödenemeseydi o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. İçinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu paranın 70 milyon euro'su tamamen sponsorluktur. Ocak ayında bu rakamın üzerine bir 25 milyon euro daha koyacağız. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Camiamızın mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için yapıyoruz" ifadesini kullandı

HER ŞEY YENİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN

Her şeyi planlayarak yürüttüklerini belirten Başkan Doğan, "Uçurumun kenarından döndük ama yol çok uzun ve meşakkatli. Bu şehrin yeniden şampiyonlukları görmesi çok önemli ama şampiyonlukları görürken sürdürülebilir bir ekonomi ile görmesi önemli. Aksi halde bizim gördüğümüz şampiyonluk gibi olur. Dolayısıyla biz bunları da yaşadık gördük ve tecrübe ettik. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı biliyoruz. Benim tek ricam lütfen hocamızın ve oyuncularımızın yanında olup onlara destek olalım. Biz bu yürüyüşü tek başımıza yapamayız. Sizlerin desteği olmadan biz bu yürüyüşü bitiremeyiz. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum" açıklamasını yaptı.

GBAMİN DAVAYI KAYBETTİ

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gbamin, alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Trabzonspor karşı dava açmıştı. Gbamin'in kulübe 21 bin 800 TL borçlu olduğu kararı çıktı.

KOİTA ALACAKLARINI İSTEDİ

Sivasspor'a transfer olan Fode Koita, geçmişteki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulundu. Koita 476 bin 700 euro talep ederken, FIFA nezdinde yazışmaların devam ettiği belirtildi.

Sezon başında İspanya'nın Cadiz takımına kiralanan Maxi Gomez'in menajerlik şirketi Bama Group, komisyon ücret alacağı nedeniyle 7 milyon 236 bin TL, yine Gomez adına Pal Footbal Gruop isimli şirket mentorluk ücreti sebebiyle 9 milyon TL, yine aynı şirket tarafından ayrıca Trabzonspor kulübüne 4 milyon 706 bin TL'lik icra talebi başlatıldı. Gomez'in menajerlik şirketi olan Bama Gruop'un Karadeniz devine 3 milyon 500 bin TL'lik bir davası daha bulunuyor. Bordo mavililerin 27 yaşındaki Uruguaylı forvetin transferi nedeniyle yaklaşık 25 milyon TL'lik ödeme yapması bekleniyor.