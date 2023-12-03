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Gbamin Trabzonspor'a açtığı davayı kaybetti!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavili ekibe alacakları yüzünden FIFA'ya dava şikayet etmişti. Trabzonspor ise karşı dava açarak oyuncunun kulübe borcu olduğunu belirtmişti. İşte verilen karar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 13:24
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Gbamin Trabzonspor'a açtığı davayı kaybetti!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jean-Philippe Gbamin, bir kısım alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Ancak Trabzonspor'da bu konuda bir karşı dava açarak her hangi bir alacağın söz konusu olmadığını hatta oyuncunun kulübe borçlu olduğunu iddia etti..

Sabah'ın haberine göre, görülen davada kesin bir karara varılarak, Gbamin'in kulübe 21 bin 800 TL borçlu olduğuna karar verildi. Böylelikle Trabzonspor'un oyuncunun 7 bin 802 Euro borçlu olduğu yönündeki dava kısmen kabul edilmiş olup, bu konudaki ödeme talebi de oyuncuya iletildi.

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