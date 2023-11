Trabzonsporlu Fountas'tan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor 'un Yunan futbolcusu Taxiarchis Fountas, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Fountas, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, Trabzonspor ile anlaşarak ne kadar doğru bir karar verdiğini gün geçtikçe daha iyi anladığını dile getirerek, "Alışma süreci dahil hiç zorluk yaşamadım ve burayı çok seviyorum. Trabzonspor'a gelmemde şampiyonluğun güçlü adayı olması etkili oldu. Çünkü ben hiç şampiyonluk yaşamadım. Bunu yaşamaya, kupa kazanmaya ihtiyacım var. İki yıl önce şampiyonlukta yaşananları gördüm ve bu şekilde bir duyguyu tatmayı, bu sevinci yaşamayı çok istiyorum. Umuyorum Trabzonspor'da yaşarım." ifadelerini kullandı.

Takımı için her şeyi sonuna kadar ve büyük bir istekle yaptığını anlatan Fountas, "Sahada, antrenmanda takıma yüzde yüzümü veriyorum. Burada birçok gol atıp asistler yapmam gerekiyor çünkü her şeyi Trabzonspor için yapıyorum. Daha iyi olacak, bunu göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Fountas, 4 yıl öncesine kadar ceza sahasına yaptığı koşularla oynadığını belirterek, "Ancak futbol oynarken sahada artık daha çok aklımı kullanıyorum ve anlıyorum. 28 yaşındayım ve artık daha çok akıllıca oynuyorum çünkü zihninizde odaklanabilirseniz sonrasında her şey net oluyor. Hepsi bu." dedi.

Trabzon'u sevdiğini ifade eden Fountas, "Büyük şehirleri seviyorum, İstanbul ya da Atina gibi ama futbolcu olarak bazen basit olana, sakinliğe de ihtiyaç duyarsınız. Çok fazla insan değil, çok araba ve trafik değil, bunun gibi. Fakat Trabzon'u seviyorum. Şehre geldiğimde burayı çok sevdim ve neden bilmem ama 'Burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim.' dedim. Bunu tam olarak izah edemem ama burada bir şeyler hissediyorum. Eşim de öyle. Hoş bir yer, insanlar iyi ve şehri seviyorum." diyerek sözlerine devam etti.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'un iki yıl önce kazandığı şampiyonluk kutlamalarında yaşananları gördüğünü de belirterek "Videoyu buraya gelmeden önce izledim. İyi taraftarları olan AEK Atina ve Rapid Wien'den sonra Trabzonspor'un daha agresif ve çılgın taraftarı olduğunu gördüm, takımlarını çok seviyorlar. Ben de bu taraftarları çok seviyorum çünkü onlar sizi itekler ve siz de takım için daha fazlasını verirsiniz, gol atarsınız ve kazanırsınız. Her hafta sonu bizimle birlikteler, stadyuma gelirler ve Trabzonspor'u desteklerler. Böylece her maçı 12 oyuncu ile oynuyoruz. Böylece savunmada ekstra bir oyuncunuz olmuş oluyor. Bu da bizim için önemli." dedi.

Fountas, yaşadığı zorluklara karşı pes etmeyi hiç düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine, "Bunu, Amerika'dayken yaşadığım zorbalıklardan sonra hissettim. Çünkü iki oyuncu bana 'ırkçı' olduğumu söylemişti. Ben asla ırkçı olmadım. Her seferinde evime gidip, ifademi mazur görün ama eşime bu lanet futbolu oynamak istemediğimi söyledim. Her gün ağladım çünkü öyle şeyler söylememiştim. En gençten, en yaşlısına kadar herkese saygı duyarım. Bu yaşanandan sonra her şeye farklı bir şekilde bakmaya başladım. Çünkü bazen insanlar sana yardımcı olacaklarını söyleyerek yanına geliyorlar ama sizi sırtınızdan bıçaklıyorlar. Bu tarz insanlara hayatımda ve ailemde istemiyorum. Benim ve ailem için ABD, kariyerimdeki büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.

Fountas, favori takımının Barcelona olduğunu da vurgulayarak nedenin Ronaldinho, Xavi ve Messi gibi önemli oyuncuların oynaması olduğunu sözlerine ekledi.