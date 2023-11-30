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Trabzonspor Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Bordo mavililer maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 13:07
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Trabzonspor Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Oyuncular, antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmadı. Sezon öncesi kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic, Trabzon'a geldi. Bu oyuncu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koştu.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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