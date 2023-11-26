Keyifli antrenman

Karadeniz Fırtınası, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışma teknik ısınma ile başladı. 5'e 2'nin ardından sonuçlandırma antrenmanı yapıldı. İdman çift kale maçla sona erdi. Avcı atılan güzel golleri alkışladı. Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak.

3 OYUNCU KATILMADI

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında 3 isim yoktu. Galler ile oynanan milli maçta sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Kourbelis ve Umut Bozok idmanda yoktu. Joaquin Fernandez ve Fountas'ın durumları ise bugün netleşecek. Bu oyuncuların Sivas deplasmanına götürülmesine düşük ihtimal veriliyor.