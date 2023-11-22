Kafayı çalıştırdı

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, sergilediği performansla Trendyol Süper Lig'i sallıyor. Yaz transferinin son günlerinde 1.5 milyon euro karşılığında Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvet, çıktığı 8 lig maçında 6 gol attı. 2.01'lik dev; Beşiktaş, Hatayspor, Pendikspor, Fenerbahçe derbisinde fileleri sarsmıştı. Nijeryalı santrfor, Papara Park'taki Konyaspor mücadelesine ise damgasını vurdu. İkinci yarıda takımını öne geçiren, skor 1-1'e geldikten sonra ise 85. dakikada Enis Destan'ın pasında inanılmaz bir topuk şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Onuachu, ilk 8 lig maçında 6 gol atmış oldu.

BOY ORTALAMASI 1.84'E ÇIKTI

Karadeniz devi, aslında 'uzun boyun' meyvelerini toplamaya başladı Toplamda attığı 21 golün 7'sini kafayla ağlara gönderen bordo-mavili takım bu alanda Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alırken, Avrupa'da 4. sırada. Trabzonspor 21 golün 7'sini kafa ile filelere göndererek Süper Lig'in en iyi takımı olurken aynı zamanda Avrupa'nın da 5 büyük liginde West Ham ile beraber 4. sırada yerini aldı. Trabzonspor'u ise Real Madrid (6), Roma (6) ve Stuttgart (5) gibi kulüpler izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile art arda alınan galibiyetlerinin ardından milli araya giren Fırtına, bu sezon boy ortalamasını 1.73'ten 1.84'e yükseltti.

ONUACHU'YU MUMLA ARADILAR

Kadrosunda birçok önemli forvetin yer aldığı Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde son iki maçta Onuachu'yu mumla aradı. Lesoto ve Zimbabve ile 1-1 berabere kalan Nijerya, skor üretmekte zorlandı. Nijerya'nın kadrosunda bulunan Boniface, Awoniyi, Sadiq, İheanacho'nun beklentiyi karşılayamaması akıllara Onauchu'yu getirdi. Ligde 8 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız, Konya'ya attığı son golle tüm dünyada ses getirmişti.