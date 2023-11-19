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Trabzonspor'da yeniden Amadou Diawara sesleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katmak istediği Amadou Diawara'nın ismi bir kez daha gündeme geldi. Anderlecht'ten ayrılmak isteyen Gineli ön libero için bordo-mavililerin devreye girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 15:56
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Trabzonspor'da yeniden Amadou Diawara sesleri!

Sezona Nenad Bjelica ile başlayan, daha sonra Abdullah Avcı'yla yola devam etme kararı alan Trabzonspor, son 4 haftada 3 galibiyet alarak çıkışa geçti.

Bordo-mavililerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fırtına'ya sezon başında peşinden koştuğu Amadou Diawara'dan müjde geldi. Gineli ön libero, Anderlecht'ten ayrılmak istiyor.

Kardeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bundesliga ya da Premier Lig'e transfer olmayı düşünen Diawara için Trabzonspor'un da devreye girebileceği öğrenildi. Fırtına'nın Batista Mendy ve Berat Özdemir'in yanına Diawara'yı da ekleyebilmek için şartları zorlayabileceği konuşuluyor.

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