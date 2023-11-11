Zlatan gelsin gol görsün

Süper Lig'de Trabzonspor geçen sezona Maxi Gomez'i alarak başlamıştı. 26 lig maçında 5 defa fileleri havalandırmıştı. Bu sezon uzun süre Bruno Petkovic'i bekledi ancak Dinamo Zagreb ile anlaşamayınca Paul Onuachu'ya yöneldi. İşte o Onuachu yaptıklarıyla kısa sürede tribünlerin sevgilisi oldu. Nijeryalı yıldız yine klasını konuşturdu. İlk golünde top önüne düştü. Düzgün vurdu. Konyaspor kalecisi Paul Bernardoni kıpırdayamadı.

TRİBÜNLERİ COŞTURDU

İkinci devrede maçın temposu daha da arttı. 77'de yenilen beraberlik golünün ardından tribünler düşerken, onları ayağa kaldıran yine Paul Onuachu oldu. Enis Destan'ın şutunu savunma blokladıktan sonra top yine ayın oyuncunun önüne düştü. O da içeri kesti. Ofsayttan iyi kaçan 29 yaşındaki futbolcu, 'akrep vuruşu' olarak bilinen ve Zlatan İbrahimovic ile ünlenen topuk golüyle bordo-mavili ekibi bir kez daha öne geçirdi. Tribünleri sevince boğdu.

MAXİ GOMEZ'İ SOLLADI

Fırtına'nın geçen sezonki forveti Maxi Gomez, 26 lig maçında 5 defa fileleri sarsabilmişti. Paul Onuachu'nun bu rakamı geçmesi için sadece 8 maç ona yetti. Kaydettiği 6 golle Maxi Gomez'i solladı.

PUSKAS VE MAKİNE

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golleri sonrası üst üste paylaşımlar yaptı. Birinde "Makine" notunu düşerken diğerinde ise mükemmel golünün "Puskas Ödülü" alması yönünde bir bildirim yaptı

SANİYELİK KARAR

Paul Onuachu'ya maç sonu müthiş golü soruldu. Nijeryalı yıldız "Top ne ayağıma ne kafama geldi. Saniyelik bir kararla vurdum" dedi. Maçla ilgili ise "İlk yarıda kötüydük. İkinci yarı ise toparladık ve oynadığımız futbolla haklı bir galibiyet aldık. Bu bir takım zaferi" ifadelerini kullandı.