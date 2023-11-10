Haberler Trabzonspor Kararı bekliyoruz

Kararı bekliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı haberleriyle ilgili konuştu. Doğan, "TFF resmi olarak açıklama yaptığı zaman göreceğiz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kararı bekliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı haberleriyle ilgili konuştu. Doğan, "TFF resmi olarak açıklama yaptığı zaman göreceğiz. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Meydanı bu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde konuşacağız" dedi.

BUNLARLA BÜYÜDÜK

Hakemler konusunda tecrübeli olduklarını belirten Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çalınan şampiyonluklarla büyüdük. Dolayısıyla başımıza nelerin geleceğini biliyoruz. Taraftarlarla birlikte takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Beraber defans beraber hücum yapmamız lazım. Yönetime destek vermeyebilirsin. Biz gideriz, başkası gelir. Ama seyirci sonuna kadar takımına sahip çıkmalı."

TEDBİRLER ALACAĞIZ!

Hakem yönetimine tepkili olan Doğan, "Önündeki televizyona ve görüntüleri ileri-geri oynatmasına rağmen hakemler hala bu kararları verip arkasında duruyorsa, daha farklı tedbirler almak zorunda kalırız. Bunu yönetici arkadaşlara da söyledim" ifadelerini kullandı.

DOĞAN PFDK'DA

Doğan, F.Bahçe maçı öncesi ve sonrasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. Bordo- mavililer de aynı sebepten PFDK'lık oldu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gözler Onuachu'da
Fırtına'da seri zamanı
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ongun tutanakları yayınlandı Ongun tutanakları yayınlandı 06:28
Oynamadan (!) kaptı Oynamadan (!) kaptı 06:25
Kartal özür diledi Kartal özür diledi 06:23
Livakovic’e tepki Livakovic’e tepki 06:22
Yusuf Ayçiçek sürprizi Yusuf Ayçiçek sürprizi 06:20
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! 06:17
Daha Eski
Fenerbahçe cepten yedi Fenerbahçe cepten yedi 06:16
A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! 01:32
Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! 01:32
Potanın Perileri farklı kazandı! Potanın Perileri farklı kazandı! 01:32
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 01:32
R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! 01:32