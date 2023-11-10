Kararı bekliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı haberleriyle ilgili konuştu. Doğan, "TFF resmi olarak açıklama yaptığı zaman göreceğiz. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Meydanı bu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde konuşacağız" dedi.

BUNLARLA BÜYÜDÜK

Hakemler konusunda tecrübeli olduklarını belirten Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çalınan şampiyonluklarla büyüdük. Dolayısıyla başımıza nelerin geleceğini biliyoruz. Taraftarlarla birlikte takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Beraber defans beraber hücum yapmamız lazım. Yönetime destek vermeyebilirsin. Biz gideriz, başkası gelir. Ama seyirci sonuna kadar takımına sahip çıkmalı."

TEDBİRLER ALACAĞIZ!

Hakem yönetimine tepkili olan Doğan, "Önündeki televizyona ve görüntüleri ileri-geri oynatmasına rağmen hakemler hala bu kararları verip arkasında duruyorsa, daha farklı tedbirler almak zorunda kalırız. Bunu yönetici arkadaşlara da söyledim" ifadelerini kullandı.

DOĞAN PFDK'DA

Doğan, F.Bahçe maçı öncesi ve sonrasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. Bordo- mavililer de aynı sebepten PFDK'lık oldu.