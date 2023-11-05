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Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor kafilesini havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 08:23
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Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor kafilesi, havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Karşılaşmanın ardından kente gelen bordo-mavili kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Futbolculara eşlik eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gazetecilere, kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Gereken her şeyi Başkanımız söyledi, onun üzerine bir şey söylemeye gerek yok, zaten tüm Türkiye izledi. Gerçekten utanç verici bir geceydi. Yani bize yapılması, başkasına yapılması hiç önemli değil, futbola yakışmayan bir geceydi."

Futbolcular, taraftarların tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

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