"Fener'i yeneceğiz"

Kaptan Uğurcan Çakır, cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına kazanmak için gideceklerini söyledi. 27 yaşındaki eldiven dün idmandan önce basının sorularını yanıtladı. 1.91 boyundaki kaleci, Abdullah Avcı'nın 2 hafta önce takıma geri döndüğünü belirterek, "Alanya ve Karagümrük maçlarını oynadık. Fenerbahçe sezona iyi başladı, sonuçlardan da belli oluyor ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Çalışacağız, hafta sonu göreceğiz" diye konuştu.

DERBILERI TAHMIN ETMEK ZOR

Uğurcan Fenerbahçe'den yapılan balık videosu paylaşımına ilişkin soru üzerine ise "Biz saha dışında yaşanan olaylardan çok, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak, sonuçları hep beraber göreceğiz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Kazanmak için oraya gideceğiz, umarım öyle olacak" yorumu yaptı. Tecrübeli eldiven, son haftalarda performansının artması ile ilgili de şunları söyledi: "Sezon başı istediklerimi yapamadım ama ondan sonra toparlanmayı başardım. Takımın kazanması önemli."

ELİMİZDE NWAKAEME YOK

Avcı'nın geriden daha çok oyun kurmak istediğini dile getiren Uğurcan, şunları söyledi: "İki sene önce hoca bunu fazla istemiyordu. Daha çok direkt oyunda üçüncü bölgede top saklayan oyuncular vardı. Cornelius ve Nwakaeme bunu yapıyordu. Bu sene Onuachu var. Kanatlarda Nwakaeme gibi kuvvetli, topu saklayacak, üçüncü bölgede topu kontrol edecek, tutacak oyuncu yok. Arkaya koşan futbolcular var, hoca da ona göre oyun planı istiyor. Hoca geriden oyun kurarak, birinci bölgeden pasla çıkacağını söyledi. Onun analizlerle sürekli gösterilmesi gerekiyordu. Bu, çok tekrar edilmesi gereken iş, anlayış."

MONTELLA ILE AVCI AYNI ŞEYİ İSTEDİ

Modern futbolda rakibin ne yaptığını bilmenin önemli olduğuna dikkati çeken Çakır, "Montella, Hırvatistan maçına 2 gün kala geldi. 6-7 kez kısa ama net, belli başlı net konularda toplantı yaptık. Abdullah hocayla da 5-6 kez analiz yaptık. Neyin eksik olduğunu, istediklerini gösterdi. İkisi de benzer şeyler istedi. Milli takımda uyum sağlamamın sebebi Abdullah hoca ile burada çalıştığım için, onun ne söylediklerini, istediklerini biliyordum. Montella da aynı şeyleri istedi. Modern futbol değişti. Rakibinizin ne yaptığını, saha içinde neler yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu yönden iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

BU SENE ÇOK DAHA İYİ ARKADAŞLIK VAR

Şu an takımdaşlık geçen seneye oranla çok daha iyi. Arkadaşın için mücadele edersen, bir fazlasını verirsen galibiyetlerde uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Bu seneki kadronun geçen seneye oranla daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Çakır hayatını kendisine güvenenleri yanıltmamak üzerine kurduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bana güvenildiği zaman neler verebileceğimi biliyorum. Montella, milli takıma geldikten sonra kendisiyle ve kaleci antrenörü ile görüştüm. Bana güvendiğini söyledi, ben de elimden geleni yapıyorum. Aslında takım hem Hırvatistan hem Letonya maçında hocanın gösterdiklerine çabuk uyum sağladı. Hocanın aurası ve istediklerini net şekilde anlatması bu maçlarda bize çok yardımcı oldu. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum